Il paradiso delle signore 7: Vittorio non sa della mossa di Tancredi | Anticipazioni 4 gennaio 2023

Anticipazioni puntata 73 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 4 gennaio 2023

Irene (Francesca Del Fa) è ancora arrabbiata con Clara (Elvira Camarrone) a causa della situazione creata con Alfredo (Gabriele Anagni). Umberto (Roberto Farnesi) è più che convinto che dietro l’acquisto di Palazzo Andreani ci sia Adelaide (Vanessa Gravina). Elvira (Clara Danese) si offre come aiutante per preparare i dolci con Salvatore (Emanuel Caserio) per l’iniziativa benefica.

Vittorio (Alessandro Tersigni) si confida con Roberto (Filippo Scarafia) e confessa di sentire la mancanza di Matilde (Chiara Baschetti) a causa di Tancredi (Flavio Parenti). Conti non sa però che il Sant’Erasmo ha ingaggiato un investigatore privato per scoprire la loro tresca…