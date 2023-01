Il paradiso delle signore 7: Francesco, ecco la decisione di Salvatore | Anticipazioni

Alzi la mano chi da quando è arrivato Francesco (Christian Roberto) insieme alla madre Palma (Valentina Tomada) non è almeno un po’ curioso di sapere qualcosa di più su questo ragazzo, apparentemente a modo anche se in contrasto con la sua mamma. Difficile la posizione dei Rizzo, che – appena arrivati a Milano e già pretenziosi nell’occupare casa Amato – si trovano con la colpa di aver parlato troppo rovinando così la Giuseppe Amato (Nicola Rignanese), costretto a suo tempo ad andare via dalla Sicilia per garantire un futuro al resto della famiglia.

Ma come si presenta Francesco agli occhi di tutti? Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore lo vedremo sicuramente come un ragazzo disponibile dal momento che Irene (Francesca Del Fa), Maria (Chiara Russo) e Clara (Elvira Camarrone) si rivolgeranno proprio a lui per un guasto in casa: neanche a dirlo, la giovane new entry risolverà il problema!

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Salvatore assume Francesco in caffetteria

Un ragazzo dalle mani d’oro dunque? Sembrerebbe proprio di sì e sembrerebbe anche che sia pronto a tutto pur di dare una mano: inizierà presto ad aiutare Salvatore (Emanuel Caserio) in caffetteria cercando anche di guadagnarsi la fiducia e la sua stima, cosa non facile vista la colpa di cui è macchiata la sua famiglia.

La disponibilità e la costanza di Francesco riusciranno a fare breccia nel nostro Salvo? Sembra proprio di sì, perché alla fine l’Amato junior deciderà di ingaggiare il giovane Rizzo, che così entrerà a far parte dello staff della caffetteria. Sarà questa la vera ambizione del nuovo arrivato? Lo scopriremo con lo scorrere degli episodi… Altre anticipazioni su Facebook.