Il paradiso delle signore 7: Gemma è ancora innamorata di Marco?

Non è mai calma piatta al Paradiso delle Signore tra le Veneri: mentre ognuna di loro è invaghita di un ragazzo diverso, l’unica che sembra essere presa solo dal suo lavoro e da una bella amicizia con Roberto Landi (Filippo Scarafia) sembra essere Gemma (Gaia Bavaro). Ma siamo sicuri che sia proprio così?

A tal proposito, abbiamo già anticipato che nei prossimi giorni Marco (Moise Curia) sarà a Milano senza Stefania (Grace Ambrose) e ricordiamo che la scorsa stagione era stato proprio il giovane Sant’Erasmo il motivo della discordia tra le due ragazze.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Gemma alla festa di fidanzamento a quattro

E se ora che Marco è tornato e la sua fidanzata è lontana… Gemma avesse dei ripensamenti? Quel che è certo è che nelle prossime puntate la giovane Venere lascerà trasparire con Roberto un certo turbamento nei confronti di Marco.

Nel frattempo a Milano è tornato Carlos, già in passato interessato a lei e che continuerà ad insistere nel corteggiarla, non trovando grosso riscontro in Gemma che, però, accetterà l’invito al Circolo per la festa di fidanzamento di Ludovica (Giulia Arena) con Torrebruna (Fabio Fulco) e di Flora (Lucrezia Massari) con Umberto (Roberto Farnesi) fattole recapitare proprio dallo spasimante.

Un evento mondano per dimenticare tutto, dunque? Gemma sembrerà godersi la serata al Circolo con Carlos, quando arriverà Marco all’improvviso. Come reagirà la Zanatta? Sarà in grado di mettere a tacere il suo turbamento?