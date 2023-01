Tempesta d’amore, anticipazioni dal 15 al 21 gennaio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 15 a sabato 21 gennaio 2023

Ariane riceve una telefonata di minacce che sembra provenire dal suo defunto ex marito Karl; convinta che Erik abbia simulato la voce dell’ex coniuge, la donna lo affronta intimandogli di interrompere immediatamente i suoi attacchi. Robert, invece, decide di andare direttamente alla polizia per denunciare Erik e Werner. Quando quest’ultimo lo viene a sapere, ne resta sconvolto…

Dal momento che Constanze ha tradito il loro accordo, Heilmeier non solo la licenzia in tronco, ma le fa anche terra bruciata intorno. E così, quando la ragazza prova a trovare lavoro, riceve un rifiuto dietro l’altro…

Shirin scopre che – secondo il suo oroscopo – avrà presto fortuna in amore. Inizialmente la ragazza non dà troppa importanza alla cosa, ma poi si ricrede quando riceve un invito da Henning.

Alfons scopre di essersi completamente dimenticato dell’esame di ammissione al corso di golf a causa della preoccupazione per Vanessa. Dal momento che l’esame avrà luogo l’indomani, il concierge chiede aiuto a Gerry. Un’idea che finisce per ritorcerglisi contro…

Werner ed Erik sperano che Ariane stia per crollare psicologicamente e consegnarsi alla polizia. Poco dopo la donna va a fare una passeggiata da sola nel bosco, dove viene seguita da un uomo incappucciato…

Shirin confessa a Gerry di avere un appuntamento galante con Henning, ma gli assicura che lui resterà sempre il suo migliore amico. Più tardi la ragazza trascorre una serata elettrizzante con Henning, ma la attende una brutta sorpresa: il sommelier le dice infatti chiaramente di non cercare nulla di serio. E ora?

Constanze è a pezzi, perché Heilmeier ha fatto in modo che tutti gli studi legali a cui si è rivolta la rifiutassero. Poco dopo la ragazza scopre che Christoph sta cercando una consulenza legale per un nuovo progetto redditizio…

Ariane viene aggredita alle spalle e drogata, per poi risvegliarsi in riva al lago vicino ad una borsa simile a quella da lei usata per uccidere Karl. Terrorizzata, la donna accusa Werner ed Erik di essere responsabili dell’aggressione, ma Robert può fornire ai due un alibi…

Nonostante la delusione, Shirin decide comunque di passare la notte con Henning. Se ne pentirà?