Tempesta d’amore: Henning si innamora di Shirin! Ma lei… | Anticipazioni italiane

C’è chi si innamora a prima vista e chi ci mette un po’ prima di lasciarsi andare ai sentimenti. Ne sono un esempio Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Henning von Thalheim (Matthias Zera), che scopriranno di avere aspettative molto diverse sul loro rapporto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la situazione sembrerà ribaltarsi improvvisamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning spezza il cuore a Shirin

Il legame tra Shirin e Henning dura da anni, anzi… decenni! Cresciuti insieme, i due ragazzi si sono recentemente ritrovati al Fürstenhof ormai adulti, scoprendosi profondamente attratti l’uno dall’altra. Chimica e sentimenti, però, non sempre vanno di pari passo…

Se la Ceylan si è perdutamente innamorata del bel sommelier, tanto da tentare di tutto pur di conquistarlo, lui sembrerà inizialmente interessato a lei, salvo poi spezzarle il cuore: dopo averle confessato di essere attratto da lei, le dirà però chiaramente di non cercare più che un’avventura di una notte! E ora?

Inutile dire che quelle parole inaspettate saranno un durissimo colpo per la povera Shirin, che però reagirà in modo inaspettato: dopo aver nascosto la delusione, ringrazierà Henning per la sua franchezza e passerà la notte con lui! Una mossa che si rivelerà azzeccata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning vuole una storia con Shirin

Il sommelier resterà infatti letteralmente stregato dalla bella ragazza, rendendosi conto di volere da lei molto di più di una semplice notte di passione. La Ceylan, però, questa volta non gli renderà la vita facile…

Determinata a stuzzicare l’interesse del suo amato, Shirin infatti respingerà l’offerta di quest’ultimo di fermarsi da lui fino al mattino, tanto da lasciare la sua camera in piena notte. E non è finita qui! Quando poi l’indomani Henning le chiederà un appuntamento, lei rifiuterà, sostenendo di volersi attenere al loro “accordo”: solo una notte senza impegno!

Ebbene, la strategia di Shirin sembrerà funzionare: più lei si mostrerà sfuggente, più Henning si innamorerà di lei. Una situazione in cui si infilerà un “terzo incomodo” destinato a cambiare le regole del gioco…