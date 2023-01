Terra Amara: arriva Behice Hekimoğlu, l’intrigante zia di Mujgan

Non sarà soltanto l’intransigente Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) a tenere banco nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Nel corso della seconda stagione della telenovela, in partenza su Canale 5 intorno al mese di marzo, entrerà a far parte delle vicende ambientate ad Adana l’ambigua Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) che, con i suoi intrighi, intratterrà i telespettatori per tantissimo tempo.

Terra Amara, spoiler: ecco chi è Behice!

Partiamo subito col dirvi che Behice è la zia della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), in quanto sorella del padre Behzat (Engin Yüksel). La donna verrà introdotta nella soap proprio grazie ad un incontro col fratello, visto che si recherà nell’ospedale di famiglia che l’uomo gestisce ad Istanbul per chiedergli per quale ragione non le abbia passato il solito assegno mensile che le permette di vivere e sostentarsi.

Inconsapevole del fatto che Behzat è sotto ricatto per uno scandalo del passato (legato al rapporto avuto con una giovane paziente minorenne), Behice crederà immediatamente alle scuse del fratello, il quale sottolineerà che probabilmente la banca ha avuto un piccolo ritardo nel pagamento. Appurato, per modo di dire, il malinteso, la donna sposterà così il confronto su Müjgan poiché sarà ancora arrabbiata con Behzat, “colpevole” di non averla voluta portare al matrimonio tra la nipote e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Terra Amara, news: Behice presto si trasferirà ad Adana, perché?

In ogni caso, possiamo anticiparvi già da ora che, nonostante la residenza a Istanbul, Behice dovrà presto rivedere i suoi piani per trasferirsi ad Adana, dove già vive Müjgan insieme a Yilmaz. Per quale ragione accadrà tutto questo? Come spesso capita a Terra Amara, una nuova tragedia sarà dietro l’angolo e la stessa Behice dovrà rivedere i suoi piani per sopravvivere…

Dunque arriverà nel paesello una nuova donna, decisamente pericolosa, disposta a tutto pur di mantenere il suo status agiato. Non a caso, si macchierà di un omicidio che scombussolerà per sempre gli equilibri, già decisamente fragili, della famiglia Yaman… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.