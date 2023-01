Terra Amara: Hatip Tellidere, arriva il nuovo cattivo. Ecco chi è | Anticipazioni

Se pensavate che a Terra Amara i cattivi fossero già troppi vi sbagliavate di grosso. Nelle prossime puntate italiane della telenovela entrerà, infatti, in scena il losco Hatip Tellidere (Mehmet Polat), un uomo disposto a tutto pur di muovere guerra a Demir Yaman (Murat Ünalmış) e alla madre Hünkar (Vahide Perçin). Dal suo ingresso in poi, nessuno a Cukurova potrà più stare tranquillo…

Terra Amara, news: Gaffur e il problema con il fuoristrada

Il nuovo personaggio verrà introdotto in una maniera abbastanza particolare. Tutto partirà quando, nel corso di una giornata di lavoro come tante altre, il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) dovrà affrontare alcuni problemi al motore del fuoristrada che starà guidando per svolgere alcune commissioni. Quando il mezzo si fermerà del tutto, l’uomo sarà dunque costretto a chiedere aiuto ma, ad esempio, Çetin Ciğerci (Aras Şenol) si rifiuterà di essergli d’ausilio perché, in quel momento, starà dando un passaggio in direzione della tenuta dei Yaman a Gülten (Selin Genç).

La ragazza supplicherà infatti Çetin di non fermarsi poiché temerà che il fratello, vedendola in sua compagnia, possa arrabbiarsi e farle del male. Gaffur dovrà quindi aspettare ancora per diverso tempo prima di incrociare un’altra macchina in grado di aiutarlo. E il destino lo metterà di fronte proprio a Hatip!

Terra Amara, spoiler: Hatip aiuta Gaffur

Eh sì: anche se sembrerà seccato alla vista di Hatip, tant’è che in un primo momento eviterà addirittura di avvicinarsi o dargli troppa confidenza, alla fine Gaffur si lascerà incantare dal modo “amabile” del conoscente e, visto che la vettura avrà necessariamente bisogno di essere vista da un meccanico, accetterà persino un invito a pranzo da parte dell’uomo.

Incurante del fatto che Hatip è da sempre ostile a Demir, Gaffur racconterà al suo interlocutore una serie di menzogne riguardo al rapporto che intrattiene con il Yaman Senior, con il nuovo arrivato che ascolterà tutti i suoi “strafalcioni” in maniera decisamente interessata. Da questo primo dialogo sarà abbastanza chiaro che Hatip sta cercando di carpire al capomastro quante più informazioni disponibili sulla famiglia più potente di tutta Cukurova!

Terra Amara, trame: Hatip, un cattivo di cui non fidarsi

Un ingresso, quello di Hatip, che avverrà abbastanza in sordina, anche se – in primis per la sua cattiveria – l’uomo diventerà uno dei protagonisti assoluti della seconda stagione della telenovela. Col trascorrere del tempo, infatti, la new entry sarà sempre più assettata di sangue e si macchierà persino di alcune “morti” eccellenti della telenovela.

Si tratta insomma di un personaggio destinato a creare parecchio scompiglio anche perché, ad un certo punto, si avvicinerà “sentimentalmente” a Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Insomma, niente di buono all’orizzonte per i residenti della regione di Adana… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.