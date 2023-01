Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 20 gennaio 2023

Zuleyha non fa che pensare continuamente a Yilmaz e lui non riesce a non fare altrettanto, ma Demir e Mujgan se ne accorgono. Fekeli conduce Hunkar nel luogo dove, da ragazzo, moriva d’amore per lei. La serata, a causa del tempo particolarmente sfavorevole, rischia di finire davvero male. Ma, arrivati in un rifugio sicuro, i due vedono un riemergere degli antichi sentimenti…. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.