Terra amara: Yilmaz: odio senza fine verso Demir | Anticipazioni 16 gennaio 2023

Trama puntata di Terra amara di lunedì 16 gennaio 2023

Yilmaz e Mujgan sembrano essere molto innamorati e praticamente tutti sono felici per loro. Ciò però non basta affinché Yilmaz si senta di perdonare le azioni di Demir: l’uomo non crede di poter dimenticare tutto quello che è accaduto e fingere che non sia mai successo niente. Proprio Yilmaz si decide a raccontare a Mujgan il suo passato e le illustra il perché dell’odio perenne tra lui e Demir. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.