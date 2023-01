Un altro domani, puntata del 10 gennaio 2023 | Anticipazioni

Anticipazioni puntata di Un altro domani di martedì 10 gennaio 2023

Nel passato, Ines ritrova la libreria in disordine e molti libri risultano addirittura con le pagine strappate. La donna reagisce male e litiga con Alicia, con la minaccia di licenziarla!

Ma non sarà solo una minaccia: Ines decide una volta per tutte di prendere dei provvedimenti e di licenziare Alicia. La ragazza, però, risponde dicendo che – se licenziata – dirà a tutta la colonia, Ventura in primis, che Ines è un’adultera e ha una storia con Angel.