Un altro domani, anticipazioni dal 9 al 13 gennaio 2023

Con la seconda settimana di gennaio, Un altro domani termina la messa in onda allungata del periodo festivo e torna alla consueta di poco più di mezz’ora, a partire dalle 16.50. Ecco dunque le vicende che vedremo:

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio 2023

Julia si trova proprio al centro della battaglia tra Diana e il marito Oscar, padre “adottivo” di Julia. Sua madre, infatti, non solo non è disposta a trovare una soluzione amichevole, ma non intende neanche rivolgere la parola ad Oscar.

A Rio Muni, Ines trova di nuovo la libreria in disordine, addirittura con molti libri con le pagine strappate. La sua reazione non tarda ad arrivare e infatti si arrabbia di nuovo con Alicia, minacciando di licenziarla.

Anticipazioni Un altro domani: Linda fa una rivelazione a Carmen

Ines, che ha trovato al suo ritorno la libreria in disordine, decide di prendere seri provvedimenti e licenziare Alicia. Alicia, dal canto suo, replica che se verrà licenziata renderà pubblica a tutta la colonia, Ventura per primo, che Ines è un’adultera e ha una relazione con Angel.

Victor cerca di carpire informazioni da Francisco riguardo all’identità degli uomini che giocavano a carte con lui, ma Francisco sostiene di non conoscerli. Linda rivela a Carmen che, secondo alcune voci, Victor è stato visto mentre giocava a carte al club; la ragazza reagisce male e si presenta da lui per chiedergli spiegazioni.

Olga propone a Julia una soluzione per velocizzare la produzione, ma lei non sembra accettare di buon grado i suoi consigli. Maria continua a chattare con Cloe, usando il profilo di Dani.