Un Altro Domani: Francisco scopre che Carmen sta nascondendo Victor | Anticipazioni

Come farà Carmen Villanueva (Amparo Pinero) a nascondere a tutti quanti che sta aiutando Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) a nascondersi? Sarà questo uno dei dilemmi principali delle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, dato che la ragazza si troverà a dover proteggere il fuggitivo…

Un Altro Domani, news: Victor accusato di alto tradimento!

Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza ai nostri lettori, Victor verrà incastrato dal padre Ventura (Iago Garcia), il quale deciderà di far ricadere sul consanguineo le accuse nel momento in cui minaccerà di rivelare alle autorità che sta dando armi agli africani (ciò al fine di organizzare una sommossa per liberare la Guinea dall’egemonia della Spagna). Una volta che si renderà conto di quello che il genitore gli ha fatto (dopo essere stato vicinissimo all’arresto), Victor si darà alla fuga e farà perdere le sue tracce.

Deciso a trovare il figlio ad ogni costo, Ventura penserà che Victor sia stia nascondendo con l’aiuto di Carmen, ma in realtà la soluzione sarà un’altra: in principio, a coprire il giovane penserà la madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza), la quale coinvolgerà poi la Villanueva nella “rischiosa” questione…

Un Altro Domani, trame: Carmen decide di aiutare Victor

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, grazie a Ines, Victor manderà un biglietto a Carmen, dove le chiederà di presentarsi nel capanno abbandonato dove la madre è solita incontrarsi, ovviamente a sua insaputa, con l’amante Angel Godoy (Ivan Lapadula). Senza pensarci due volte, la Villanueva si presenterà sul luogo dell’incontro e potrà riabbracciare il Velez de Guevara Junior, che gli ribadirà di essere completamente innocente ed estraneo dalle accuse che sono state mosse di lui.

Ritenendo possibile che il colpevole sia proprio Ventura, proprio come l’ex fidanzato sosterrà, Carmen darà il suo completo supporto a Victor, promettendogli che lo aiuterà a fuggire passando dal Camerun, per consentirgli di rifarsi una vita altrove. Fin da subito, il piano presenterà però un grosso intoppo…

Un Altro Domani, spoiler: Francisco scopre che Carmen sta nascondendo Victor!

Una sera Carmen si farà beccare dal padre Francisco (Sebastian Haro) mentre starà uscendo di casa per portare del cibo a Victor. Neanche a dirlo, il Villanueva Senior capirà subito dove la figlia sta andando ed esigerà da lei una spiegazione. A quel punto, la ragazza sceglierà di non mentire al genitore e confesserà che sta aiutando il Velez de Guevara, facendogli promettere che non parlerà con nessuno della questione. Una condizione che Francisco accetterà, anche se la raccomanderà di stare attenta per evitare di finire nei guai.

Comunque sia, col trascorrere delle puntate, Carmen deciderà di coinvolgere anche Kiros (Ivan Mendes) nella fuga “organizzata” per ridare libertà a Victor… ma in che modo?