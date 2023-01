Un Altro Domani: Ines e Angel si accusano a vicenda della morte di Alicia | Anticipazioni

L’apparente suicidio di Alicia Utanares (Elena Gallardo), in onda su Canale 5 tra qualche settimana, movimenterà le prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Appena la guardia coloniale comincerà a ventilare l’ipotesi che la ragazza sia stata uccisa, investigando in tal senso, gli “amanti” Angel Godoy (Ivan Lapadula) e Ines Acevedo (Barbara Oteiza) passeranno dei brutti momenti e arriveranno ad accusarsi a vicenda dell’ipotetico crimine.

Un Altro Domani, news: Alicia non si è tolta la vita?

La faccenda si farà misteriosa quando gli inquirenti bloccheranno la veglia funebre di Alicia organizzata da Patricia Godoy (Silvia Acosta) e Francisco Villanueva (Sebastian Haro). Su pressione dei genitori della defunta, le autorità preleveranno infatti il corpo di Alicia per effettuare delle analisi sui suoi resti, per escludere del tutto l’ipotesi che sia stata fatta fuori.

Un colpo di scena, del tutto impensabile, che farà commettere più di un errore sia ad Angel e sia ad Ines. In particolare, la Acevedo finirà per insospettirsi quando vedrà il Godoy intento a bruciare un libro regalatogli da Alicia: un’azione che la bibliotecaria non saprà spiegarsi e che la porterà a muovere un’accusa ben precisa nei riguardi del giovane…

Un Altro Domani, spoiler: Ines e Angel si accusano a vicenda!

Eh sì: ricordando quanto successo il giorno in cui ha ritrovato la Utanares priva di vita nella sua biblioteca, Ines chiederà ad Angel se le ha chiesto di contattare in autonomia la guardia civile per non farsi trovare nella scena del delitto e scongiurare così eventuali accuse. Tali parole feriranno nel profondo Angel, il quale sottolineerà subito che ha preferito allontanarsi per evitare che qualcuno potesse sospettare della loro relazione extraconiugale.

Tuttavia, non appena avvertirà quel dubbio, Angel cercherà di rispedire le accuse alla mittente, domandando appunto ad Ines quanto tempo è rimasta da sola nell’attività commerciale con il cadavere di Alicia e se aveva avuto modo di incontrarla prima alla fiera del libro allestita a Rio Muni (dove gli aveva nascosto di essere andata). Dalla conversazione emergerà che anche Angel non sta scartando del tutto l’idea che Ines sia l’assassina. Insomma, tra gli “amanti” partiranno della accuse incrociate e il loro rapporto sarà sempre più teso…

Un Altro Domani, trame: chi ha ucciso Alicia?

Partendo da questi presupposti, la storyline verrà contraddistinta da diversi indizi, anche se tutto assumerà la forma di un giallo dalla difficile risoluzione. I telespettatori dovranno quindi domandarsi chi abbia davvero ucciso Alicia, dato che Angel e Ines, nonostante tutto, sembreranno innocenti…