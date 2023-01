Un Altro Domani: Julia dovrà chiudere il mobilificio?

In che modo Julia Maria Infante (Laura Ledesma) riuscirà a sbarazzarsi della presenza ingombrante del marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca) nel mobilificio? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, quando la donna si troverà a dover prendere una bruttissima decisione in grado di compromettere per sempre il suo futuro lavorativo…

Un Altro Domani, news: Julia e Sergio ai ferri corti

La storyline prenderà il via nel momento in cui Sergio farà sapere di non avere mai presentato al Comune i documenti per ufficializzare il suo divorzio con Julia, motivo per il quale i due risulteranno essere ancora marito e moglie.

Partendo da ciò, Cuevas preciserà dunque alla Infante di essere proprietario del 50% dell’atelier di mobili e pretenderà di lavorare al suo fianco nella gestione dello stesso. Una decisione che, ovviamente, non piacerà a Julia, ma nemmeno ai suoi collaboratori, ossia Elena (Aida de la Cruz), Ribero (Mario Garcia), Cloe (Gloria Ortega), Maria (Kenai White) e Olga (Monica Miranda).

La complicata situazione che si verrà a creare spingerà quindi Diana (Cristina de Inza) ad intervenire in prima persona, ma anche tale iniziativa si rivelerà un vero e proprio buco nell’acqua.

Un Altro Domani, trame: Diana offre dei soldi a Sergio

Eh sì: oltre a cercare con l’aiuto di Mario (Chema Adeva) di non far presenziare Sergio ad una riunione facendogli credere che la sua casa di Madrid sta andando a fuoco, Diana si troverà ad agire per cercare di arginare la brutta influenza del suo ex nel momento in cui quest’ultimo, con la sua insolenza, manderà a monte un importante affare di Julia che avrebbe potuto portare frutti al mobilificio.

Completamente schierata dalla parte di Julia, Diana farà quindi in modo di parlare con Sergio e gli chiederà quanti soldi vuole per lasciare in pace la figlia e farla lavorare in piena autonomia. Ancora in cerca di vendetta per essere stato lasciato, probabilmente a causa del rivale Tirso Noguera (Oliver Ruano), l’uomo rifiuterà però sdegnato l’offerta e farà sapere alla consorte che non intende più proseguire con la collaborazione, ragione per la quale le dirà che devono sciogliere la loro società.

Un Altro Domani, spoiler: Julia costretta a chiudere il mobilificio?

Il mattino successivo, con la morte nel cuore, Julia dovrà quindi comunicare ai propri dipendenti che purtroppo, per via dell’incompatibilità caratteriale con Sergio, si trova costretta a chiudere la bottega. Un imprevisto davvero difficile da affrontare e soprattutto da digerire per tutti quanti, anche se Elena spronerà a più riprese l’amica a lottare per impedire che Cuevas riesca a distruggere definitivamente il suo sogno imprenditoriale.

Tale incoraggiamento sarà utile oppure la Infante si rassegnerà all’idea di dover ricominciare tutto da capo? Quel che è certo è che Julia cercherà conforto in Tirso, anche se sarà ben consapevole della relazione che ormai quest’ultimo intrattiene con Olga…