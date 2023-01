Un posto al sole: Niko e Viola avranno di che soffrire

Nell’ultimo periodo, sono state soprattutto due le linee narrative “top” di Un posto al sole: quella dei gioielli della famiglia ebrea, che fanno gola a Lia Longhi (Giuliana Vigogna), e l’altra dedicata alle false accuse di Alice (Fabiola Balestriere) nei confronti di Nunzio (Vladimir Randazzo). La sensazione è che tutt’e due le vicende dureranno ancora un po’ ma non troppo, perché c’è già altro che si prepara per i telespettatori della soap partenopea di Rai 3.

Eh sì. Per forza di cose, si tornerà a breve a parlare della morte di Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) ed è fin troppo facile immaginare che questo porterà nuove sofferenze a coloro che da quella storia ci sono già passati: Viola (Ilenia Lazzarin) e Niko (Luca Turco).

Spoiler Upas: si riparlerà della morte di Susanna

Il giovane Poggi, nello specifico, ha perso la sua novella moglie per colpa di Lello Valsano (Gianluca Pugliese) e ci ha messo molto tempo per riprendersi un minimo. Ancora oggi il nostro Niko vive nel ricordo della sua Susanna e cerca di farsi forza più che altro per il benessere del figlioletto Jimmy (Gennaro De Simone).

Ma, se ci pensate, tutte quei brutti momenti non hanno ancora avuto una conclusione a livello di iter giuridico: è arrivato il momento che questa conclusione arrivi? Probabilmente sì, ma bisognerà passare da qualcosa che riaprirà tutte le ferite…