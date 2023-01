Un posto al sole: se torna Silvana, Lia che fine farà? | Anticipazioni

Pare proprio che nelle future puntate di Un posto al sole… giustizia sarà fatta! Ricordate? C’era una volta a casa Ferri la cameriera Silvana (Anna D’Agostino), che per tanti anni nel silenzio ha servito con dedizione Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Poi sulla strada della domestica si è trovata la cattivissima Lara (Chiara Conti) che – nel timore di essere smascherata – aveva fatto licenziare la povera donna con un astuto e subdolo stratagemma. Ma il lieto fine è all’orizzonte…

Una pagina di copione postata recentemente sui social da un’interprete della soap fa capire chiaramente che, tra neanche troppo tempo, Silvana tornerà a lavorare per Ferri. A questo punto la curiosità è servita: Roberto si renderà dunque conto che Lara si era inventata la faccenda del furto o la questione del reintegro di Silvana avverrà in circostanze diverse? Lo scopriremo presto…

Ma c’è un’altra domanda che a questo punto ci accompagnerà nei prossimi giorni: se torna Silvana, che fine farà Lia Longhi (Giuliana Vigogna)?

Spoiler Un posto al sole: Lia verrà scoperta?

Già sappiamo che la ragazza sta conducendo un gioco alquanto pericoloso con la sua teoria di essere la proprietaria dei gioielli della famiglia ebrea, perché a questo punto abbiamo tutti capito benissimo che la Longhi era una semplice badante e non era affatto imparentata con quella famiglia… Verrà presto scoperta? E il suo “amore” con Diego Giordano (Francesco Vitiello) arriverà al capolinea?

Per il momento, quel che è certo è che Clara (Imma Pirone) – dopo il dialogo avuto con Diego – non avrà pace fino a quando non scoprirà la verità sul contenuto della cassaforte di Alberto. Quest’ultimo, intanto, avrà un aspro faccia a faccia con Lia e continuerà a dire che lui i gioielli non ce li ha!

Ma anche Palladini mente: lui in realtà i gioielli ce li ha… e pare proprio che Clara stia per scoprirlo! Cosa succederà a quel punto? Insomma, la storia si fa ancora più interessante, ma la sensazione è anche che a breve se ne vedrà la fine! Come terminerà?