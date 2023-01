Un posto al sole: torna un uomo dal passato (e forse non solo)

Nel giro delle prossime due settimane, Un posto al sole farà un “voltapagina” delle storie narrate e due delle più importanti trame degli ultimi mesi termineranno: la truffa dei gioielli e la bugia di Alice (Fabiola Balestriere) nei confronti di Nunzio (Vladimir Randazzo).

Ai nastri di partenza, invece, il processo a Lello Valsano (Gianluca Pugliese), che avrà come effetto collaterale un “momento di vicinanza” tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante). Quanto a Damiano Renda (Luigi Miele), il giovane agente – dopo l’addio a Viola (Ilenia Lazzarin) – si ritroverà coinvolto in una nuova storyline che inizierà con una pericolosa sparatoria.

Un posto al sole: tornano dei personaggi storici

La soap partenopea di Rai 3, però, ha in serbo altre novità: su alcuni organi di stampa è recentemente apparsa un’anticipazione secondo cui a Upas si rivedrà un importante ruolo storico. Questa notizia risulta anche a noi e aggiungiamo che, stando alle informazioni in nostro possesso, si tratta di un uomo che non appare nella trasmissione da più di vent’anni.

In pratica, possono ricordare questo personaggio solo quei fan che guardano Un posto al sole quasi dall’inizio. Di chi si tratta? Presto lo saprete, anche perché si tratta di un rientro che avverrà a breve…

Ma non solo: ultimamente si rumoreggia anche a proposito di un altro antico ruolo che potremmo rivedere nel corso del 2023, e pure in questo caso si tratterà di qualcuno protagonista di un’assenza più che ventennale dal programma. Sarà vero? Staremo a vedere…