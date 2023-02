Beautiful in onda eccezionalmente domenica 26 febbraio, ecco la trama

La morte di Maurizio Costanzo ha prodotto dei cambiamenti importanti nel palinsesto di Canale 5 e così domenica 26 febbraio non andrà in onda Amici. Al suo posto ci saranno le soap e quindi anche Beautiful, ecco cosa vedremo:

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 26 febbraio 2023

Taylor si presenta a sorpresa alla porta di Steffy: la madre si scusa con la figlia per la sua prolungata assenza: è evidente che quella con Brooke e Ridge è ancora una ferita aperta. Convinto che l’ex moglie sia ancora in Africa per lavori missionari, Ridge la difende da Brooke: quello che le ha fatto Sheila è stato traumatico. Lo stilista si adira quando Brooke riceve un messaggio da Deacon. Sheila prova ancora ad avvicinarsi a Deacon, avvertendolo che il suo sogno d’amore con Brooke è solo un’illusione. Seguici su Instagram.