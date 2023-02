Beautiful: Sheila, chi sarà il suo prossimo obiettivo? | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, che si aspetta una lotta senza quartiere tra Taylor Hayes e Sheila Carter resterà deluso! La sparatoria che quasi uccise la psichiatra è da sempre uno spartiacque nella sua vita: creduta morta, Taylor venne rapita dal principe Omar, da cui riuscì a scappare solo anni dopo, tornando a Los Angeles per scoprire che la vita per la quale aveva disperatamente lottato per riavere era ormai svanita. Infatti, nel frattempo, i bambini erano cresciuti e il marito, Ridge Forrester, si era risposato con Brooke, dalla quale aveva avuto un figlio, R.J..

Sebbene successivamente Taylor sia sembrata in grado di ricostruirsi un’esistenza più di una volta, alla fine è sempre tornata a rimpiangere quella vita ormai perduta senza mai riuscire ad andare veramente avanti. Fino a quando tutto ciò si è trasformata in rabbia e rancore, perché, possiamo dirlo, la Taylor degli ultimi periodi era ben lontana dalla concezione iniziale del personaggio, verso la quale sembrava quasi gli autori volessero accanirsi.

Beautiful, spoiler italiani: Taylor “asseconda” Sheila

Il recast con Krista Allen rappresenta la chance di un reset, con una Taylor più vicina alle origini, forse a volte fin troppo gentile e quasi debole. Infatti, dopo due decenni d’attesa, il primo incontro tra Taylor e Sheila dopo quello sparo potrà apparire un po’ sottotono. Infatti, al contrario di quello che ci si aspetterebbe, Taylor non darà sfogo alla rabbia sulla donna, il cui gesto ha dato inizio a quella ferita mai sanata, bensì si rivelerà molto accogliente.

La buona disposizione nei confronti della Carter, comunque, avrà dei motivi: Taylor intuirà che, nonostante tutto, Finn desidera poter interagire con la madre biologica, dei cui crimini ha solo sentito parlare e non ne è stato diretto testimone. Inoltre, poter offrire un piccolo gesto a Sheila porterà per Taylor a due scopi: da una parte sventerà il rischio che la stessa Sheila possa fissarsi troppo al punto di cedere alla follia come in passato; dall’altra, soprattutto, permetterà a Taylor di interagire direttamente con la Carter e indagare sul vero stato della sua psiche.

Il suggerimento della madre coglierà alla sprovvista anche Steffy che, alla fine, cederà e inviterà Sheila per una breve visita natalizia.

Beautiful, trame italiane: Brooke prossimo obiettivo di Sheila

Per Sheila sarà il miracolo di Natale che mai si sarebbe aspettato e, per l’occasione, si comporterà bene, non provando a scavalcare i limiti temporali della concessione. Il gesto, tuttavia, farà pensare alla donna di aver trovato una breccia nel muro eretto da Steffy proprio in Taylor, a cui deciderà di rivolgersi per iniziare una terapia. La Hayes, sorpresa di vedere Sheila varcare la soglia del suo studio, si rifiuterà però di accettarla come paziente visti i loro trascorsi personali. Comunque questo non fermerà le aspettative di Sheila, che sarà sempre più convinta che grazie all’intercessione di Taylor potrà ricevere il beneficio del dubbio da parte dei Forrester.

La decisione di Taylor, però, renderà Brooke sbalordita e la Logan, durante un confronto verbale, metterà in chiaro a Sheila che mai le permetterà di avvicinarsi a Finn, Steffy e Hayes. Questo renderà Brooke il prossimo obiettivo principale della Carter…