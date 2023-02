Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 1° marzo 2023

Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) parlano dei progressi fatti da Thomas (Matthew Atkinson) e la psichiatra non nasconde il proprio rammarico per il fatto che Douglas (Henry Joseph Samiri) non sia tornato a vivere con il padre. Hope (Annika Noelle) e Deacon (Sean Kanan) scoprono di avere in comune la passione per le arti marziali…