Beautiful: Finn furioso con Jack | Trama 9 e 10 febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 9 e venerdì 10 febbraio 2023

Thomas (Matthew Atkinson) dichiara a Paris (Diamond White) il proprio interesse per lei. Come sua madre Li (Noemi Matsuda), anche Finn (Tanner Novlan) reagisce con choc e rabbia alla confessione di Jack (Ted King). Finn è furioso e deluso dal comportamento di Jack e, dopo averlo idolatrato per tutta la vita, ora lo caccia. Dopo che Paris ha gentilmente respinto il suo corteggiamento, Thomas (Matthew Atkinson), augurandole il meglio nella relazione con Zende (Delon De Metz), le comunica che si trasferirà in albergo mentre continuerà la ricerca della nuova casa perfetta.