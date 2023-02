Fiori sopra l’inferno: cast e trama della fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci

Dopo una lunga attesa, stasera (lunedì 13 febbraio) su Rai 1 comincia Fiori sopra l’inferno, un nuovo adrenalinico drama thriller in sei serate con Elena Sofia Ricci, che – dopo anni di successo nei panni di Suor Angela – ha deciso di portare sull’ammiraglia di Stato un nuovo appassionante personaggio: Teresa Battaglia, l’originale investigatrice creata dalla penna della scrittrice Ilaria Tutti.

Prodotta da Publispei e Rai Fiction con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission, la serie è diretta da Carlo Carlei mentre la scrittura è opera dello stesso regista insieme all’head writer Donatella Diamanti e allo sceneggiatore Mario Cristiani.

La storia si svolge a Travenì, un piccolo paese di montagna nascosto tra il silenzio e la neve delle Alpi italiane: un borgo all’apparenza fiabesco ma che cela molti e inconfessabili segreti. Quando una serie di delitti apparentemente inspiegabili vengono commessi con sobria violenza da uno spietato serial killer, il terrore si diffonde nei vicoli del villaggio.

L’eroina del racconto si chiama Teresa Battaglia (Ricci), un’esperta profiler di quasi sessant’anni arrivata dalla città assieme alla sua piccola squadra, nella quale si è appena insediato il giovane ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), in fuga da se stesso e dal proprio passato. Audace, graffiante e ostinata, trovare le risposte è il suo mestiere.

Ma cosa succede se i primi sintomi dell’Alzheimer prendono il sopravvento? E se Teresa avesse scoperto di avere più di un motivo per dare la caccia alla sua preda? L’atmosfera rarefatta delle Dolomiti friulane costituisce la prima avventura per la protagonista, la quale si ritrova a combattere due temibili nemici: uno spietato assassino e un mostro, l’Alzheimer, che minaccia di rubarle il suo intuito, la sua mente cristallina e la sua memoria.

Nel cast, oltre alla protagonista Elena Sofia Ricci, ci sono tra gli altri anche Giuseppe Spata (giovane Ispettore di origini siciliane Giuseppe Marini), Gianluca Gobbi (Ispettore Capo Giacomo Parisi), Massimo Rigo (Hans Knauss attuale sindaco ed ex capo della polizia di Travenì) e Urs Remond (l’amatissimo Dr. Ian, medico condotto del paese ormai in pensione).

Come detto, Fiori sopra l’inferno è tratta dall’omonimo best seller di Ilaria Tuti (pubblicato in oltre 27 Paesi nel mondo), che è stato scelto dal rinomato quotidiano inglese Time come “Crime Book of the Month”. Dunque, sono davvero milioni i lettori in attesa di vedere questa trasposizione televisiva e dare finalmente un volto e una voce alla geniale quanto irriverente Teresa Battaglia.