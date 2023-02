Il paradiso delle signore 7: Gloria deve aspettare | Trama 28 febbraio 2023

Anticipazioni puntata 112 Il paradiso delle signore 7 di martedì 28 febbraio 2023

Tancredi (Flavio Parenti) cerca sempre di più di allontanare Matilde (Chiara Baschetti) da Vittorio (Alessandro Tersigni). Alfredo (Gabriele Anagni) cerca di conquistare Irene (Francesca Del Fa) chiedendo l’aiuto di Clara (Elvira Camarrone), ma questa volta la ragazza non ha intenzione di aiutarlo. Ludovica (Giulia Arena) rode di gelosia a causa della complicità tra Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina).

Roberto (Filippo Scarafia) chiede aiuto alle Veneri per capire cosa ne pensano riguardo alla pubblicazione sul Paradiso Market di un articolo di Diletta sull’educazione sessuale femminile. Ezio (Massimo Poggio) è preoccupato per le condizioni di salute di Gemma (Gaia Bavaro); per questo motivo l’uomo comunica a Gloria (Lara Komar) che, al momento, non può parlare con Veronica (Valentina Bartolo) in merito alla loro situazione. Seguici su Instagram.