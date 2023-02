Il paradiso delle signore 7: Marcello in “campagna elettorale” | Trama 8 febbraio 2023

Anticipazioni puntata 98 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 8 febbraio 2023

Elvira ha un problema con l’abito che dovrà indossare alla gara di ballo. Umberto invece scopre che una della sue operaie si è candidata per la fabbrica di Ezio e la cosa lo irrita parecchio. Marcello deve preparare il suo discorso per convincere i soci del Circolo a votarlo. Maria cerca di convincere Francesco a riprendere con la sartoria e scopre che il ragazzo in passato ha lavorato presso un sarto che però ha chiuso la sua attività e si è trasferito altrove. Marcello convince infine i soci del Circolo con il suo discorso, tanto da ricevere anche gli applausi.