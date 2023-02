Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 14 al 17 febbraio 2023

Settimana corta a Il paradiso delle signore, che salterà l’appuntamento di lunedì 13 febbraio. Vi ricordiamo però che, in via del tutto eccezionale, la fiction daily di Rai 1 sarà trasmessa sabato 11 febbraio. Vediamo cosa succederà nella settimana di San Valentino:

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da martedì 14 a venerdì 17 febbraio 2023

Umberto è preoccupato per la reticenza di Flora, che ha intenzione di raccontare a Vittorio la verità su Palazzo Andreani. Maria fa un regalo a Francesco per ringraziarlo dell’aiuto in Atelier e spronarlo a coltivare il suo talento: il ragazzo apprezza molto. Marcello ritrova un vecchio amico, Mattia Costa, ex compagno di prigione che lo aiuta nella ricerca di un tipo di fiori richiesti da Vito per fare una sorpresa a Maria. L’iniziativa “Cuori solitari” pensata da Vittorio per la festa degli innamorati, raccoglie partecipanti tra le veneri e non solo. Nel frattempo Tancredi parte con Matilde a Saint Moritz, mentre Gemma si lascia andare con Carlos. A San Valentino c’è chi si prepara a una serata romantica e chi resta tristemente a guardare.

Veronica cerca di carpire da Gemma dettagli sulla serata con Carlos. Maria sfoggia il regalo che le ha fatto Vito, mentre Marcello, sentendo Elvira descrivere il suo uomo ideale, sprona Salvo a partecipare all’iniziativa per cuori solitari di San Valentino. Flora rassicura Umberto che manterrà il segreto su Palazzo Andreani, ma in cambio vuole qualcosa di molto importante. All’ improvviso si presenta a Ezio una vecchia conoscenza: Chiara Albani, la donna che Gloria ha salvato durante il parto, prima di essere denunciata. La donna vuole vedere la Moreau, ma Ezio è molto reticente; poi, su consiglio di Vittorio, racconta a Gloria l’ incontro con la Albani.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: per Gloria, torna una donna dal passato

Ezio confessa a Veronica di aver rivisto la donna che tanti anni prima, insieme al marito, aveva denunciato Gloria. Flora e Umberto parlano di matrimonio: lei vorrebbe sposarsi subito ma Guarnieri è più cauto. Vito inizia a essere geloso di Francesco che si sta legando molto a Maria. Nel frattempo il concorso “Cuori solitari” entra nel vivo e si accendono le speranze dei partecipanti di trovare l’anima gemella. Gloria decide di incontrare Chiara Albani e scopre una verità sconvolgente: tutto sarebbe potuto andare molto diversamente.

A Casa Colombo è l’inizio di una nuova giornata e tutto sembra sereno. Intanto al Paradiso si scoprono i fortunati prescelti per la cena al buio del concorso di San Valentino, ma le cose non vanno secondo le aspettative. Marcello è ottimista per la sua futura entrata ufficiale al Circolo come socio, ma Umberto e Torrebruna sono decisi a fargli terra bruciata intorno. Ezio e Gloria partono per un viaggio di lavoro durante il quale lei confessa quanto ha saputo da Chiara Albani e succede qualcosa di inaspettato.