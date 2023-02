Il Paradiso delle signore 7: cosa succede a San Valentino?

Mentre noi ci prepariamo alla puntata del Paradiso delle Signore che eccezionalmente andrà in onda il prossimo sabato 11 febbraio, c’è chi tra le ragazze proprio sabato tirerà le somme sulla propria situazione sentimentale: mentre Maria (Chiara Russo) si dirà sempre più coinvolta nella storia con Vito (Elia Tedesco), continuando però ad ignorare che il giovane compaesano le sta mentendo circa l’origine della loro frequentazione, Elvira (Clara Danese) sarà sempre più presa dall’idea di una possibile liaison con Salvatore (Emanuel Caserio). E chissà che questa volta la gara di ballo non le sia già stata d’aiuto…

Intanto, Irene (Francesca Del Fa) continuerà a fingersi superiore alle avances di Alfredo (Gabriele Anagni) e Gemma (Gaia Bavaro) sarà sempre più turbata dal recente atteggiamento di Marco (Moise Curia) nei suoi confronti, oltre che dubbiosa sul proseguimento positivo della storia tra lui e Stefania (Grace Ambrose).

E cosa faranno gli uomini del Paradiso? Mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) continuerà a dirsi in crisi proprio sull’argomento “amore” (tanto da essersi arreso alla soluzione per la campagna pubblicitaria della casa automobilistica che celebra l’amore), Ezio (Massimo Poggio) organizzerà una sorpresa per Veronica (Valentina Bartolo), ma siamo proprio sicuri che la sorpresa si fermerà a fiori e cioccolatini per la signora Zanatta?

Pare infatti che – mentre Gloria (Lara Komar) resterà tristemente a guardare il 14 febbraio, potrebbe esserci una sorpresa per lei il giorno dopo…

Nel frattempo Vito (Elia Tedesco) avrà in mente di orchestrare per Maria un omaggio particolare e si avvarrà dell’aiuto di Marcello (Pietro Masotti), sempre più innamorato del dorato mondo degli affari e apparentemente freddo e cinico nei confronti di Ludovica (Giulia Arena), ormai prossima alle nozze con Torrebruna (Fabio Fulco). Per sapere se ci saranno altre sorprese, non ci rimane che sintonizzarci su Raiuno e scoprirlo insieme!