Il paradiso delle signore 7: Ezio pesta i piedi a Umberto Guarnieri?

Dopo qualche problema iniziale, l’azienda di Denim di Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio) inizia a prendere forma, ma come muoversi nel mondo degli affari in una Milano anni ‘60 apparentemente enorme ma in realtà piccola e poco varia?

Sarà proprio questo il tema delle prossime puntate del Paradiso delle Signore, nelle quali i due saranno impegnati nella ricerca del personale per l’azienda. Qual è il rischio? Naturalmente pestare i piedi a Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), il quale con la Palmieri è sul mercato già da un bel pezzo e le cui dipendenti hanno lavorato in passato per Ezio.

Spoiler Il paradiso 7: Gloria convince Ezio a non inimicarsi Umberto

Una migrazione di operaie, dunque? Sarà esattamente quello che accadrà: la capo operaia di Umberto si candiderà per lavorare nella azienda di denim di Ezio e già possiamo immaginare la reazione non esattamente pacata del commendatore quando lo verrà a scoprire!

Cosa faranno quindi i Colombo? Sarà Gloria a far ragionare il marito (eh sì, è ancora tale!) affinché si convinca a non inimicarsi Guarnieri; di conseguenza Ezio deporrà le armi contro Umberto e gli proporrà un nuovo accordo. Sarà pace? Altre anticipazioni su Facebook.