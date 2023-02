Il paradiso delle signore 7: Maria non può fare a meno di Francesco | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, questo è decisamente l’anno di Maria (Chiara Russo) le cui idee sono state portate avanti e apprezzate da tutto il grande magazzino e promosse dal direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Ma come vive la giovane stilista siciliana la sua prima collezione da sposa?

È già qualche settimana che la Puglisi si avvale dell’aiuto di Francesco (Christian Roberto), che da ex garzone di bottega sembra essere diventato il suo indispensabile consigliere, suscitando anche la gelosia del fidanzato Vito Lamantia (Elia Tedesco).

Spoiler Il paradiso delle signore: Francesco prende un’iniziativa senza dirlo a Maria

Sarà pure per l’insicurezza di Maria ma, quando nelle puntate di questa settimana del Paradiso i bozzetti di Maria verranno approvati per essere trasformati in prototipi, la giovane siciliana avrà ancora qualche dubbio. Chi meglio di Francesco dunque per risolvere i dubbi della stilista? In effetti sarà proprio il giovane barista ad avere subito un’idea per aiutare Maria quando si troverà in difficoltà con le stoffe per i suoi abiti!

Una punto a favore, dunque, per il siciliano, che però – dopo aver acquisito sicurezza – si renderà artefice di un'iniziativa in atelier senza interpellare Maria. E quest'ultima non la prenderà bene…