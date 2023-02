Il paradiso delle signore 7: Umberto mette Marcello fuori gioco?

Adesso che ha trovato il suo posto nel dorato mondo degli affari, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sembra lanciato in una carriera che lo porterà ad essere sempre più ricco e… meno scrupoloso? Stando ai precedenti del “gigante buono”, che per difendere i propri affetti è stato capace di azioni non esattamente lecite, questa sarebbe teoricamente una svolta possibile, ma pare proprio che le cose andranno in altra direzione.

Già in queste puntate del Paradiso delle Signore, infatti, Marcello ha contattato un vecchio amico ed ex compagno di prigione, Mattia Costa, che lo ha aiutato nella ricerca delle zagare, un tipo di fiori richiesti da Vito (Elia Tedesco) per fare una sorpresa a Maria (Chiara Russo) in occasione della festa degli innamorati.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: la trappola di Umberto Guarnieri verso Marcello

Sembrerebbe dunque che l’intenzione di Marcello sia nobile e che non abbia alcuna voglia di tornare al vecchio mondo. Ma, proprio ora che la Contessa (Vanessa Gravina) è riuscita a farlo diventare socio del circolo (seppur con la clausola delle due settimane di prova), Umberto (Roberto Farnesi) e Torrebruna (Fabio Fulco) non vedranno l’ora di mettergli i bastoni tra le ruote.

Come fare dunque se non proprio tramite le vecchie conoscenze di Marcello? Sarà proprio grazie a questo contatto con Costa, infatti, che il commendatore deciderà di architettare una trappola per far cadere in tentazione l’ex galeotto amico di Barbieri: nonostante Marcello proverà a rassicurare Adelaide sull’affidabilità del fioraio, Mattia verrà accusato di furto al circolo e, nel momento in cui il nostro protagonista capirà che dietro il reato si nasconde Guarnieri, compirà un gesto eclatante che gli costerà molto ma colpirà soprattutto la Contessa. Marcello sarà dunque costretto a lasciare il circolo? Altre anticipazioni su Facebook.