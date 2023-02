Tempesta d’amore, anticipazioni dal 26 febbraio al 4 marzo 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 26 febbraio a sabato 4 marzo 2023

Selina e Cornelius trascorrono la loro ultima serata al Fürstenhof cenando insieme a Paul e Constanze. Cornelius resta piacevolmente colpito dal fidanzato della figlia, ma teme che quest’ultima finirà per ritrovarsi col cuore spezzato.

Dopo aver scoperto che Constanze lo considera “vecchio”, Michael vuole dimostrare a se stesso di poter ancora tenere il passo dei giovani e partecipa dunque ad una gara di mountain bike con Max e Paul. Purtroppo, però, il medico finisce per sopravvalutare le proprie capacità e ha un incidente…

Josie è al settimo cielo in quanto André le ha permesso di ricominciare il suo apprendistato nella cucina del Fürstenhof. Anche Erik è felice per la figlia e, con l’aiuto di Cornelia, trova il regalo perfetto per celebrare il lieto evento.

Christoph fa a Werner e Robert una proposta molto vantaggiosa per coinvolgerli nella sua nuova catena di alberghi. I due Saalgfeld sono molto tentati di accettare.

Cornelius incontra Erik, con cui riesce finalmente a riappacificarsi. A quel punto Selina e Cornelius possono finalmente partire per l’Inghilterra per iniziare la loro nuova vita insieme.

Robert si oppone al progetto di Christoph per lealtà nei confronti di Ariane. A quel punto Christoph decide di smascherare la dark lady una volta per tutte, usando l’inconsapevole Paul…

Shirin scopre nella stanza di Henning dei biglietti per una serata di gala con il club di vela. Al settimo cielo, la ragazza è convinta che il fidanzato le chiederà di accompagnarlo all’evento. La attende però una delusione…

Rosalie capisce che Michael ha dei problemi di autostima e gli dona un libro per aiutarlo.

Dopo aver riaperto in Paul la mai rimarginata ferita della morte di Romy, Christoph chiede al ragazzo di rilasciare una falsa testimonianza per far arrestare Ariane. Lui accetterà?

Shirin ascolta di nascosto una conversazione tra Henning e Constanze, scoprendo che il fidanzato non la ritiene adatta ai suoi amici dell’alta società.

Mentre Robert inizia seriamente a dubitare della sua relazione con Ariane, Cornelia si avvicina sempre più a Erik. Quando Robert se ne accorge, minaccia lo spasimante della “sorella”, intimandogli di tenersi alla larga da lei!

Shirin è sconvolta dalle parole di Henning e si sfoga con Gerry, che non riesce a credere come un uomo non possa essere orgoglioso di avere la Ceylan come fidanzata. Nel frattempo Henning capisce di aver sbagliato e cerca di farsi perdonare.

Paul si confida con Josie, che gli consiglia di seguire il proprio istinto e non scendere a compromessi. Poco dopo Constanze si rende conto che il fidanzato ha più fiducia nella giovane cuoca che in lei…

Cornelia scopre che Robert ha minacciato Erik. Sconvolta, la donna affronta il “fratello” e gli ordina di non immischiarsi mai più nella sua vita.