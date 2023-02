Tempesta d’amore, anticipazioni dal 5 all’11 marzo 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 5 a sabato 11 marzo 2023

Mentre Robert inizia seriamente a dubitare della sua relazione con Ariane, Cornelia si avvicina sempre più a Erik. Quando Robert se ne accorge, minaccia lo spasimante della “sorella”, intimandogli di tenersi alla larga da lei!

Shirin è sconvolta dalle parole di Henning e si sfoga con Gerry, che non riesce a credere come un uomo non possa essere orgoglioso di avere la Ceylan come fidanzata. Nel frattempo Henning capisce di aver sbagliato e cerca di farsi perdonare.

Paul si confida con Josie, che gli consiglia di seguire il proprio istinto e non scendere a compromessi. Poco dopo Constanze si rende conto che il fidanzato ha più fiducia nella giovane cuoca che in lei…

Cornelia scopre che Robert ha minacciato Erik. Sconvolta, la donna affronta il “fratello” e gli ordina di non immischiarsi mai più nella sua vita.

Grazie ai consigli di Rosalie, Henning capisce finalmente che la chiave per riconquistare Shirin è dimostrare a quest’ultima di tenere più a lei che alle opinioni dei suoi amici altolocati. Il sommelier si presenta dunque dalla fidanzata chiedendole di accompagnarla alla serata di gala del club di vela.

Avendo lasciato la casa a Henning e Shirin per permettere a questi ultimi di chiarirsi, Josie deve chiedere ospitalità a Paul. I due trascorrono una bella serata e, quando la cuoca si bagna la maglietta con dell’acqua, Lindbergh le presta una sua felpa. Proprio in quel momento, però, arriva Constanze…

Grazie all’aiuto di Paul, Christoph scopre una fattura sospetta per una consulenza richiesta da Werner. Dopo qualche indagine, l’albergatore scopre che il vecchio Saalfeld si è macchiato di corruzione per far inserire il Fürstenhof nella lista dei 500 migliori hotel del mondo!

Gelosa per aver visto Josie con addosso la felpa di Paul, l’indomani Constanze si presenta dalla Klee per ribadire che Lindbergh è “suo”. Vedendo che la cuoca indossa ancora la felpa dell’uomo, la von Thalheim capisce che quest’ultima è innamorata…

Robert si rende conto di aver sbagliato a minacciare Erik e dà a Cornelia la sua benedizione per essere felice con Vogt. Poco dopo quest’ultimo attira la sua amata fino al lago per una sorpresa romantica…

Vanessa è sempre più agitata per l’imminente torneo di scherma e confessa a Max di non volere che nessuno dei suoi cari assista alle gare per paura di deconcentrarsi.

Josie porta a Paul dei dolcetti da lei preparati, ma viene sorpresa da Constanze. Furiosa, quest'ultima accusa la rivale di volerle portar via il fidanzato!