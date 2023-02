Tempesta d’amore: Christoph chiede a Paul di commettere un crimine! | Puntate italiane

Se c’è qualcuno disposto a varcare il confine della legalità pur di raggiungere i propri scopi, quello è Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore sarà pronto a commettere un crimine pur di liberarsi una volta per tutte di Ariane Kalenberg (Viole Wedekind). Peccato solo che finirà per coinvolgere anche l’inconsapevole Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole distruggere Ariane

Come finirà la guerra Christoph e Ariane? Per i diretti interessati, la risposta è una: con il totale annientamento dell’altro! Purtroppo per loro, però, fino ad ora nessuno dei due è riuscito nell’intento…

Come sappiamo, da quando la dark lady gli ha rovinato la vita, Saalfeld non ha avuto altro obiettivo se non ottenere vendetta. Una vendetta che fino a qualche giorno fa sembrava ormai prossima al compimento grazie all’inaspettato ritorno di Karl Kalenberg (Stephan Käfer). Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperato.

Deluso da Christoph, Karl ha infatti deciso di punire sia quest’ultimo che Ariane, costringendo la donna a vendere la metà delle sue azioni del Fürstenhof all’albergatore e quest’ultimo a consegnargli ben due milioni di euro. Non per questo, però, Saalfeld rinuncerà alla propria vendetta.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph chiede a Paul di confessare il falso

Capendo che la presenza di Ariane in hotel rappresenterà sempre un pericolo per lui e per i suoi affari, Christoph penserà dunque ad un modo per liberarsi della sua acerrima nemica una volta per tutte.

Sarà così che l’uomo incaricherà il suo fedele Schulz di ritrovare Karl per sottrargli la registrazione della confessione che incastrerebbe la Kalenberg. Purtroppo, però, l’impresa si rivelerà più difficile del previsto, portando Saalfeld a ripiegare su un piano B.

Sapendo di non potersi fidare di nessuno se non di Paul, Christoph racconterà a quest’ultimo i crimini di Ariane, associando abilmente quest’ultima ad un’altra dark lady che il giovane Lindbergh conosce molto bene: Annabelle (Jenny Löffler)! Fu infatti quest’ultima ad assassinare la moglie di Paul – Romy (Désirée von Delft) – poco dopo le loro nozze.

A quel punto Christoph passerà alla seconda parte del suo piano: facendo leva sul desiderio di giustizia di Paul, chiederà a quest'ultimo di rilasciare una falsa testimonianza, dichiarando di aver sentito Ariane confessare il tentato omicidio dell'ex marito! Il giovane vedovo accetterà?