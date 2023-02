Già iniziata in salita, la relazione tra Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Henning von Thalheim (Matthias Zera) sta per subire un nuovo durissimo colpo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel sommelier commetterà infatti un grave errore che rischierà di pregiudicare il suo futuro con la fidanzata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning delude Shirin

Tra Shirin e Henning attrazione e sentimenti sono innegabili. Eppure il loro rapporto è continuamente in crisi a causa dei comportamenti dell’affascinante sommelier.

Benché sinceramente legato alla fidanzata, Henning si è infatti più volte reso protagonista di comportamenti discutibili nei confronti di quest’ultima, arrivando a mentirle, trattarla con freddezza davanti a Constanze (Sophia Schiller) e, quel che è peggio, non volersi presentare insieme a lei a eventi sociali.

Come sappiamo, alla fine Henning ha sempre ammesso i propri errori, ottenendo il perdono della sua amata. Peccato solo che il giovanotto non sembri proprio aver imparato la lezione! Quando Shirin lo inviterà ad una serata di giochi insieme a Max (Stefan Hartmann), Vanessa (Jeannine Gaspár) e Gerry (Johannes Huth), il sommelier penserà infatti bene di defilarsi mentendo spudoratamente. Una bugia che verrà ovviamente presto smascherata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin ascolta una conversazione tra Henning e Constanze

Inutile dire che Shirin resterà profondamente delusa dal comportamento del fidanzato, che riuscirà a peggiorare ulteriormente la situazione mostrandosi ancora una volta freddo con lei di fronte a Constanze. Quando la Ceylan lo affronterà, però, il sommelier troverà sempre il modo di giustificarsi… almeno per il momento!

La situazione cambierà infatti drasticamente quando Shirin troverà due biglietti per una serata di gala organizzata dal club di vela di cui è socio Henning. Al settimo cielo, la ragazza crederà che il suo amato intenda presentarla ufficialmente come sua compagna all’evento mondano. Purtroppo, però, le cose non stanno così!

Poco dopo, infatti, Shirin ascolterà casualmente una conversazione tra Constanze e Henning scoprendo non solo che quest'ultimo non intende chiederle di accompagnarlo, ma anche che non la ritiene adatta ai suoi amici. E a quel punto a Shirin sarà chiaro che Henning non la ritiene all'altezza delle sue frequentazioni nell'alta società. Questa coppia sarà dunque giunta al capolinea?