Terra amara: Yilmaz alla ricerca della famiglia Yaman. La troverà? | Trama 23 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 23 febbraio 2023

Demir va al terreno di Cengaver e lo minaccia, tanto che il peggio viene scongiurato perché intervengono i presenti. Yilmaz pur di scoprire la verità decide di torturare Gaffur, esattamente come lui e Demir l’avevano torturato. Per merito di Fekeli, Yilmaz apprende che gli Yaman si trovano a Istanbul e decide di andare a cercarli. Per farlo, il nostro protagonista deve però inventare una scusa plausibile per potersi allontanare da Mujgan; tuttavia la ricerca della famiglia Yaman non ha buon esito, nonostante arriveranno anche aiuti in tal senso… Seguici su Instagram.