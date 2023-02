Terra Amara: Adnan a chi dirà “papà” per la prima volta?

Si sa, nelle telenovele il “richiamo del sangue” è un must. In questo non farà eccezione nemmeno Terra Amara, dato che il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) sembrerà riconoscere il suo vero padre Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) a dispetto di chi lo sta crescendo, ossia Demir Yaman (Murat Ünalmış). Cerchiamo dunque di capire meglio che cosa accadrà…

Terra Amara, news: Züleyha costretta ad accettare un passaggio da Yilmaz

Tutto partirà quando la macchina di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) si fermerà per strada a causa di un guasto improvviso. Dato che avrà con sé il piccolo Adnan, appena vaccinato e con un po’ di febbre, la donna si troverà costretta ad accettare un passaggio da parte di Yilmaz, appena trasferitosi nella vecchia casa di Şermin (Sibel Taşçıoğlu) insieme alla moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Nel corso del tragitto verso casa, Züleyha ribadirà quindi a Yilmaz che tra di loro non potrà più esserci nulla, sottolineando che gli ha chiesto di restare nella sua stessa tenuta perché almeno così potrà vederlo ogni giorno. Tuttavia, tale dialogo verrà interrotto da un’azione improvvisa di Adnan…

Terra Amara, spoiler: Adnan dice “papà” a Yilmaz

Eh sì: vi anticipiamo che Adnan guarderà intensamente Yilmaz e dirà per la prima volta la parola “papà” rivolto verso di lui. Una scena che lascerà attonita Züleyha, poiché avrà come il sentore che il bimbo abbia riconosciuto il suo vero padre. Al contrario, Yilmaz non darà tanto peso alla cosa perché la Altun tirerà fuori una scusa e gli dirà che Adnan si è già rivolto a Demir chiamandolo in quel modo.

In ogni caso, nelle ore successive a tale avvenimento, Züleyha non potrà fare a meno di pensare a quello che è successo, almeno finché Demir non ne farà un’altra delle sue completamente in preda alla gelosia…

Terra Amara, trame: Demir chiede a Züleyha di non usare più l’automobile

Come facilmente prevedibile, Müjgan e Demir ci resteranno malissimo appena vedranno Yilmaz e Züleyha rincasare insieme. Da un lato, dopo un iniziale momento di sconforto, la dottoressa crederà alla buona fede del marito e chiuderà la questione senza tanta fatica; dall’altro il Yaman Senior tirerà fuori ancora una volta il suo lato più geloso e chiederà alla Altun di non prendere più l’automobile, lasciandole intende che non vuole che avvengano altri incontri fortuiti con Akkaya.

Una richiesta che farà andare su tutte le furie Züleyha, poiché indice del fatto che il consorte ha soltanto finto di voler impegnarsi per darle libertà, salvo smettere di concedergliela al suo primo dubbio. Situazione non facile da digerire per la Altun, incinta proprio del suo secondo figlio da Demir…