Terra Amara: Adnan intrappolato in un incendio. Qualcuno lo salverà? | Anticipazioni

Attimi di panico nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Il piccolo Adnan resterà infatti intrappolato tra le fiamme di un incendio e rischierà di morire. Un personaggio insospettabile gli salverà però la vita, vediamo insieme di chi si tratta…

Terra Amara, news: Azize appicca “involontariamente” un incendio

La trama partirà quando i Yaman decideranno di organizzare una piccola accoglienza per la piccola Leyla, la figlia appena nata di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Demir (Murat Ünalmış). Alla stessa parteciperanno tutte le donne del paese, come da tradizione, e l’organizzazione creerà un gran trambusto per tutta la tenuta, tant’è che ad un certo punto Adnan sarà libero di vagare da solo nella tenuta (dato che starà muovendo i primi passi).

Al tempo stesso, anche un’altra persona verrà lasciata da sola durante i “festeggiamenti”, ossia la nonnina Azize (Serpil Tamur). Completamente disorientata a causa della demenza senile di cui soffre, l’anziana donna si convincerà così del fatto che qualcuno ha rubato dei gioielli che intendeva regalare ad un bimbo appena nato ed andrà a cercarli nelle stalle, piene zeppe di grano. Una volta che sarà lì, Azize non troverà gli oggetti preziosi che cerca ma deciderà di accendere una candela, che si rovescerà per terra alla sua uscita e farà prendere fuoco a tutto il grano!

Terra Amara, trame: Adnan intrappolato nell’incendio!

Partendo da questo presupposto, Adnan correrà dunque un grosso pericolo: possiamo infatti anticiparvi che il piccolino avrà seguito Azize nelle stalle e, purtroppo per lui, sarà rimasto intrappolato nell’incendio che la nonnina avrà involontariamente innescato. Züleyha si farà quindi prendere dal panico nel momento in cui Üzüm Tökün (Neva Pekuz), la bambina a cui Saniye (Selin Yeninci) si sta affezionando, le farà presente che Adnan si trova tra le fiamme.

La situazione, decisamente rischiosa, farà spaventare anche Demir (Murat Ünalmış) e Hünkar (Vahide Perçin), i quali si troveranno a dover frenare Zuleyha che cercherà più volte di entrare nelle stalle pur di salvare la vita di Adnan. Fortunatamente, a trarre in salvo il bimbo penserà qualcun altro…

Terra Amara, spoiler: ecco chi salva Adnan

A rendersi protagonista del gesto eroico sarà inaspettatamente Şermin (Sibel Taşçıoğlu), in giro nella tenuta per far visita a Behice (Esra Dermancıoğlu) al fine di avere delle informazioni utili sul difficile parto di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Appena si renderà conto della presenza di Adnan nella stalla in fiamme, la Yaman non esiterà quindi ad entrare e, di fatto, porterà via da lì il piccolino prima che sia troppo tardi sotto lo sguardo incredulo dei suoi parenti, visibilmente colpiti dal suo bel gesto.

In ogni caso, dopo l’iniziale spavento, Demir e Hünkar penseranno alla tragedia scampata e, su consiglio di Saniye, valuteranno anche l’ipotesi che sia stata proprio Şermin ad appiccare il fuoco per ripulire la sua immagine nel corso della festa di accoglienza di Leyla a cui erano presenti tutte le donne di Cukurova. Proprio per questo, Demir e Hünkar continueranno a guardare con sospetto la parente, non immaginando minimamente che la “responsabile” di tutto quanto sia in realtà Azize… Seguici su Instagram.