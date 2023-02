Terra Amara: Çetin quanto tempo starà in prigione? | Anticipazioni

Anche a Terra Amara, per quanto sembri impossibile immaginarlo, certe trame hanno a volte dei risvolti positivi. O per lo meno è questo quello che succederà nelle prossime puntate italiane nella storyline che ha per protagonisti gli innamorati Gülten Taşkın (Selin Genç) e Çetin Ciğerci (Aras Şenol).

Terra Amara, news: Gülten vuole sposare il maturo Rusten

Tutto prenderà il via nel momento in cui Çetin farà finta di sequestrare Gülten per costringerla ad avere un confronto chiarificatore con lui e dirgli per quale motivo non voglia accettare il suo corteggiamento. Con le lacrime agli occhi, la domestica finirà dunque per confessare all’uomo fidato di Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık) di essere stata violentata da un uomo ormai defunto.

Ripensando alle ultime settimane, Çetin non farà così fatica a ricostruire tutta la storia e capirà che la sua amata è finita nelle sporche mani di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir (Murat Ünalmış).

Nonostante la confessione, Gülten continuerà però a voler respingere Çetin, che a suo dire non merita di avere al suo fianco una donna che non sarà mai in grado di dimenticare di essere stata disonorata, ed accetterà di sposare il più maturo Rusten.

Terra Amara, trame: Çetin in carcere!

Occhio quindi a come proseguirà tale storia: quando scoprirà da Fadik (Polen Emre) che la sua amata si sta fidanzando con il pluri-arrestato Rusten, Çetin si precipiterà nella tenuta dei Yaman per confessare il suo amore a Gülten, ma finirà per sparare per legittima difesa al “rivale”, che non esiterà a sfoderare la sua pistola per intimargli di andarsene. Di conseguenza, dato che le condizioni di Rusten appariranno piuttosto gravi, Çetin andrà dal Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) e per lui scatteranno le manette finché non verrà chiarita tutta quanta la situazione.

Un risvolto drammatico che però donerà di nuovo il sorriso a Çetin: dato il gesto compiuto nei suoi riguardi per impedirle di sposare Rusten, Gülten abbasserà finalmente tutte le sue difese e confesserà a Çetin che lo ama, promettendogli che lo aspetterà finché non uscirà di prigione…

Terra Amara, spoiler: Çetin esce di prigione

Ma per quanto durerà la reclusione in carcere di Çetin? Fortunatamente, l’uomo starà dietro le sbarre soltanto un mese poiché Rusten, una volta che si sarà ripreso, lo scagionerà testimoniando che è stato lui il primo ad estrarre la pistola costringendo l’uomo a sparargli per legittima difesa. Gülten sarà dunque al settimo cielo per la liberazione del suo amato, anche se dovrà ancora superare un ulteriore ostacolo.

La domestica non avrà infatti ancora parlato al fratello Gaffur (Bülent Polat) dei sentimenti che prova per Çetin e temerà la sua ipotetica reazione… Seguici su Instagram.