Terra Amara: Saniye, ci sarà una doppia novità!

Una doppia novità riguarderà la governante Saniye (Selin Yeninci) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Si tratta di eventi inaspettati che cambieranno probabilmente per sempre il resto della sua vita, scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Saniye conosce la piccola Üzüm

La storyline con protagonista Saniye comincerà nel momento in cui Hünkar (Vahide Perçin) le darà l’incarico di recarsi negli alloggi dei dipendenti poveri, in modo tale che possa prendere le iscrizioni dei bimbi che devono partecipare alla cerimonia di circoncisione. A quel punto, la governante incrocerà la sua strada con quella della piccola Üzüm Tökün (Neva Pekuz), una bimba di circa cinque anni che prenderà subito a cuore.

In pratica, quel giorno Üzüm dovrà fare a meno della madre a causa di un’indisposizione, ragione per la quale Saniye si offrirà volontaria per portarla a casa sua. A casa, la donna trascorrerà una bellissima serata durante la quale si prenderà cura della piccola, facendole il bagnetto e dandole da mangiare al fianco del marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat). Saranno momenti decisamente dolci e finalmente Saniye si sentirà “mamma”, anche se saprà in cuor suo che, purtroppo, non avrà la possibilità di avere un figlio tutto suo a causa della sua sterilità.

Terra Amara, news: l’intossicazione alimentare alla cerimonia di circoncisione costa cara a Gaffur!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: già sapete che Gaffur verrà messo alle strette dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), con il quale avrà contratto un ingente debito dopo essere stato derubato. A quel punto, il capomastro accetterà in cambio di uno “sconto” di comprare i polli dall’uomo, che però risulteranno avariati (proprio come il Tellidere sapeva).

Visto che si sentiranno male più di 40 persone, Demir Yaman (Murat Ünalmış) se la prenderà con Gaffur, colpevole di aver acquistato il cibo senza il suo permesso dal nemico Hatip, e dopo averlo picchiato prenderà una decisione drastica: licenziarlo dal ruolo di capomastro e riassegnarlo ai lavori poco edificanti di pastorizia della tenuta. In ogni caso, la vera batosta per Gaffur arriverà quando Demir comunicherà il nome del suo successore…

Terra Amara, spoiler: Saniye è il nuovo capomastro dei Yaman!

Con suo estremo rammarico, Gaffur si troverà ad assistere alla promozione della moglie Saniye che, accogliendo l'invito di Demir, accetterà con gioia di lasciare il ruolo di governante per diventare il capomastro dei Yaman! Un impiego che la donna sentirà di poter affrontare con la giusta dovizia, dati i tanti anni passati al servizio di Demir e Hünkar. Ma come reagirà Gaffur al pensiero di essere diventato il "sottoposto" della moglie?