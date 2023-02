Terra amara in pausa anche il 28 febbraio. Perché? Quando torna? Tutti i dettagli

Domenica scorsa abbiamo assistito eccezionalmente alla messa in onda domenicale di Terra amara, che – vista la morte di Maurizio Costanzo – ha sostituito Amici. Oggi (27 febbraio) la soap turca è però saltata, data la concomitanza con i funerali solenni del grande giornalista e conduttore. Cosa accadrà il 28 febbraio?

Ebbene, anche martedì 28 le vicende di Zuleyha, Yilmaz e Demir continueranno a essere in pausa. Tutto nasce dalla volontà di Canale 5 di replicare la seconda puntata della fiction Buongiorno mamma 2, in attesa della terza che andrà in onda proprio la sera del 28 febbraio.

Tale replica coprirà lo spazio di Terra Amara, Uomini e donne e Amici, con la soap turca che a questo punto tornerà in video mercoledì 1° marzo alle 14,10 dopo Beautiful.