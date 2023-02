Terra amara: Yilmaz fa una richiesta esorbitante a Demir | Trama 11 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 11 febbraio 2023

Per quanto Seher ribadisca il tutto con insistenza, Gaffur nega il suo coinvolgimento, ma ormai l’equilibrio alla villa ne è uscito compromesso e così Hunkar, Demir e Zuleyha preferiscono mandare via Seher e proporla come lavoratrice al signor Ekrem. Mujgan tenta senza riuscirci di parlare con la madre per invitarla alle nozze, intanto Yilmaz arriva a minacciare il padre di Mujgan pur di assicurarsi la sua presenza al matrimonio.

Demir viole che Yilmaz – al doppio del prezzo pagato – gli rivenda le quote acquistate da Cengaver. Fekeli, che ha saputo l’informazione da Hunkar, incoraggia il suo figlioccio ad accettare. Yilmaz inizialmente rifiuta, poi Cengaver gli fa capire che Demir comprando le sue quote si indebolirebbe a livello finanziario; a quel punto Yilmaz chiede a Demir il triplo della somma.

Cetin si dichiara goffalmente a Gulten, che ne resta turbata. Un guasto al furgone costringe un addolorato Gaffur a pranzare con Hatip. Seher viene mandata a servizio dal signor Ekrem.