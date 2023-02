Terra amara: Yilmaz ferito e Gulten rischia il disonore | Trama 4 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 4 febbraio 2023

Ercument, adducendo come scusa quella di farsi accompagnare in un posto da Gulten, finisce per abusare di lei. Yilmaz, che sta cercando la stessa Gulten per parlarle della lettera mandata al padre di Mujgan, la trova ma è ormai tardi per evitarle la violenza. Ne deriva comunque un violento litigio tra Yilmaz ed Ercument, con quest’ultimo che spara a Yilmaz.

Yilmaz perde i sensi ma prima riesce a colpire in testa Ercument con un sasso. Hunkar fa subito in modo da salvare l’onore di Gulten, accompagnandola a casa e aiutandola a ripulirsi. Hunkar inoltre cerca di assicurare alla ragazza che nessuno saprà mai nulla e infatti dice a Saniye che Gulten si trova in quello stato perché Yilmaz le ha fatto del male dopo aver scoperto che era stata lei a scrivere la lettera.

Saniye cerca di Gulten, ma invano. Yilmaz, ferito da Ercument, viene curato in casa dal dottore Sabahattin. Fekeli e Hunkar devono ora decidere come nascondere a tutti quanti l’accaduto (a parte Demir). Il fine è quello di salvare l’onore delle famiglie, ma specialmente quello di Gulten. Demir resta sconvolto nell’apprendere quello che è successo e finisce per non portare Zuleyha alla visita giornaliera del figlio.

Zuleyha è molto arrabbiata e si reca all'ospedale per chiedere a Mujgan perché non si sia ancora sposata. Nonostante i tentativi di Yilmaz per farla calmare, Zuleyha provoca una scenata plateale… e poi sviene!