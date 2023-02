Un Altro Domani: Leo arriva in città e provoca Julia!

Non saranno soltanto i problemi con il marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca) ad impensierire Julia Maria Infante (Laura Ledesma) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Tra non troppo tempo, la donna dovrà infatti avere a che fare con l’arrivo inaspettato a Robledillo de la Sierra di Leopoldo “Leo” Lozano (Juanlu González), uno psicologo che avrà già conosciuto ad un ritiro spirituale fatto insieme alla madre Diana (Cristina de Inza)…

Un Altro Domani, news: Julia costretta a chiudere l’atelier di mobili

La situazione toccherà degli evidenti punti di non ritorno quando Sergio confesserà a Julia di non aver mai presentato in municipio i documenti per il loro divorzio, ragion per cui risulteranno ancora sposati. Proprio per questo, l’uomo dichiarerà di essere il proprietario al 50% della bottega di mobili e pretenderà di lavorare fianco a fianco con la Infante.

Nel giro di pochi giorni, soprattutto perché verrà osteggiato da tutti i dipendenti visibilmente a favore di Julia, l’ambiente lavorativo diventerà decisamente insopportabile e, tra una tensione e l’altra, Sergio darà alla donna un ultimatum: la società si deve sciogliere e il negozio dev’essere chiuso nel più breve tempo possibile.

Un Altro Domani, spoiler: Leo arriva nel paesello

In questa atmosfera, decisamente infuocata, si inserirà anche lo psicologo Leo, arrivato nel paesello per dei motivi legati al suo lavoro. Dato che sarà presa da tutte le rappresaglie di Sergio e da una svendita totale che dovrà effettuare non potendo arginare il comportamento del marito, la Infante non darà troppo peso alla presenza del conoscente a Robledillo.

Comunque sia, grazie alla sua professione, Leo capirà in pochissimo tempo che Julia non sta attraversando un bel periodo, soprattutto quando nell’albergo di Tirso Noguera (Oliver Ruano) sentirà qualcuno dire che la bottega chiuderà entro poche settimane.

Un Altro Domani, spoiler: Leo “provoca” Julia

Possiamo infatti anticiparvi che, al termine di un’intensa giornata, Leo incontrerà Julia all’albergo e finirà per farla indispettire perché si sarà seduto sul posto da lei precedentemente occupato. A quel punto, il Lozano metterà sull’accento sull’evidente nervosismo della Infante e le dirà che, probabilmente, ha bisogno di parlare con un esperto, lasciandole appunto il suo bigliettino da visita per prenotare un’eventuale seduta di psicoterapia.

Ovviamente, Julia resterà stizzita di fronte alla singolare iniziativa di Leo e si arrabbierà ancora di più. Non è però affatto detto che, col passare dei giorni, non cambi idea…