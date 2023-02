Un posto al sole: Alberto vuole saperne di più su Eduardo | Trama 17 e 20 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 17 e lunedì 20 febbraio 2023

Venerdì 17 e lunedì 20 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un uomo che non si fida e un matrimonio pieno di colpi di scena.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Dopo lo scontro con Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), che voleva difendere Clara (Imma Pirone), Alberto (Maurizio Aiello) vuole indagare sul conto dell’uomo. Va in scena il matrimonio dell’anno tra Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano), ma all’ultimo momento accade l’imprevedibile.

Il colpo di scena occorso durante le nozze di Roberto e Marina crea molto scompiglio fra i presenti e minaccia di turbare per sempre la loro felicità di coppia. In ansia per il calo della clientela e per le ingenti spese di gestione, Silvia (Luisa Amatucci) riceve un bell’attestato di affetto…