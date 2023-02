Un posto al sole: Niko si sente in colpa verso Susanna | Trama 7 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 7 febbraio 2023

Martedì 7 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un forte senso di colpa e una difficoltà “infinita”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Niko (Luca Turco) ha vissuto un momento di forte vicinanza con Manuela Cirillo (Gina Amarante), ma ora si sente molto in colpa verso la defunta Susanna (Agnese Lorenzini). Per quanto la questione di Nunzio (Vladimir Randazzo) si sia risolta, gli haters ancora non lasciano in pace il Caffè Vulcano e ora Silvia (Luisa Amatucci) è sempre più in crisi, non riuscendo a comprendere come risolvere l’incresciosa situazione.