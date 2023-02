Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 febbraio 2023

Torna un personaggio del passato di Un posto al sole e intanto il processo di Valsano riserva ancora numerosi colpi di scena. Vediamo le nuove trame della soap di Rai 3:

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio 2023

L’imprevedibile colpo di scena durante il matrimonio di Roberto e Marina, oltre a creare scompiglio fra i presenti, lascerà il segno nei promessi sposi, minacciando di turbare la loro futura felicità di coppia. In ambasce per il calo della clientela e preoccupata per le ingenti spese di gestione, Silvia riceverà un inatteso quanto gradito attestato di affetto e di amicizia.

Roberto cerca di indurre Lara a scoprire le proprie carte, Marina deciderà di affrontare la situazione di petto. Nonostante gli sforzi per riportare clienti al Vulcano, Silvia continua ad avere difficoltà mentre il malumore serpeggia fra il personale. Affranto per la sua storia d’amore finita prima ancora di iniziare, Cerruti riceverà una visita a sorpresa che potrebbe farlo tornare sui suoi passi.

Spoiler Un posto al sole: incombe l’ombra di Lara

Niko e Viola saranno sotto tensione per il processo in corso, Valsano si renderà protagonista di un gesto clamoroso e dalle conseguenze imprevedibili. Malgrado Marina riceva da Roberto una sincera e chiara conferma del suo amore, l’ombra di Lara continua a incombere pesantemente sulla serenità della coppia.

Per la difesa di Lello Valsano, è giunto il momento di presentare i testimoni a favore. Sarà l’occasione, da parte dell’avvocato difensore, di sfoderare tutte le sue ciniche armi per provare ad ottenere la semi-imputabilità per il suo assistito. Al Vulcano, la persistente penuria di clienti farà acuire la tensione tra Nunzio e Fausto, che teme di perdere il lavoro. Giulia rivede mastro Peppe, ma questa volta l’uomo non è da solo.

Tra colpi di scena e contrastanti emozioni prosegue il processo a carico di Lello Valsano, cresce l’ansia di Niko, Viola e di tanti altri per il verdetto finale. Ancora una volta Guido trova in Michele il suo compagno di baldoria preferito, ma come la prenderà Mariella? Giulia avrà un nuovo incontro chiarificatore con mastro Peppe e intanto una piacevole sorpresa che arriva direttamente dal passato attende gli abitanti di Palazzo Palladini…