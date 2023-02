Un posto al sole: Manuela soffre, Niko volta pagina | Trama 8 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 8 febbraio 2023

Mercoledì 8 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’ennesima delusione, un’armonia a rischio e un tentativo di aggiustare le cose…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Marina (Nina Soldano) è tornata dal suo viaggio a Londra e ha intenzione di dedicarsi ai preparativi dell’imminente matrimonio con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma c’è qualcosa che potrebbe sabotare l’armonia raggiunta con lui. Manuela (Gina Amarante), allontanata un’altra volta da Niko (Luca Turco), soffre per l’accaduto; il giovane Poggi, intanto, impone a se stesso di girare pagina. Bianca (Sofia Piccirillo) nutre dei sensi di colpa per aver fatto litigare papà Franco (Peppe Zarbo) e mamma Angela (Claudia Ruffo), così trova un modo per farli riavvicinare…