Un posto al sole: Riccardo riesce a farsi perdonare? | Trama 14 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 14 febbraio 2023

Martedì 14 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone sorprese e perdoni a San Valentino, ma anche un po’ di zizzania e sensi di colpa…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

La povera Manuela (Gina Amarante) soffre ancora per la distanza imposta da Niko (Luca Turco), mentre Micaela crea problemi tra la stessa Manuela e Serena (Miriam Candurro). Per quest’ultima, comunque, è in arrivo un’inattesa sorpresa la sera di San Valentino. Il brutto carattere di Riccardo (Mauro Racanati) continua a produrre tensione tra lui e Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma poi riesce a farsi perdonare. Michele (Alberto Rossi) è sempre più vicino a Silvia (Luisa Amatucci) e lei sembra interessata, ma la donna dovrà dividersi tra un nuovo contrattempo al Caffè Vulcano e i sensi di colpa nei confronti di Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).