Beautiful: Sheila vuole scambiare la bottiglia di Brooke | Trama 17 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 17 marzo 2023

Sheila Carter (Kimberlin Brown) pianifica di scambiare la bottiglia di champagne analcolico prenotata da Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) con la normale versione alcolica. Paris Buckingham (Diamond White) confida a Carter Walton (Lawrence Saint-Victor) di non voler far diventare troppo seria la relazione con Zende (Delon De Metz): le piace frequentarlo, ma si ritiene ancora troppo giovane per assumersi impegni personali più importanti. Seguici su Instagram.