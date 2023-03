Beautiful: Brooke beve alcol senza accorgersene | Trama 18 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 18 marzo 2023

La sera dell’ultimo dell’anno, Brooke festeggia a casa con Liam, Hope, Deacon ed i bambini. A sua insaputa, però, Sheila ha fatto in modo di scambiare la bottiglia di champagne analcolico con una normale. La Logan, dunque, beve senza accorgersene. Il jet privato di Ridge è costretto a terra, prima a causa di un guasto, poi per via del maltempo: lo stilista non potrà raggiungerla per il bacio a mezzanotte come promesso. Deacon assiste alla telefonata e alla reazione delusa di Brooke che ha continuato a bere.

Taylor riceve la visita di Sheila nel suo studio: la Carter vuole esprimerle riconoscenza e le regala un piccolo cactus. Intanto Carter apprende da Quinn dell'intenzione di Zende di chiedere a Paris di sposarlo. Consapevole di come la Buckingham veda la loro relazione, le scrive un messaggio per avvertirla.