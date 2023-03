Beautiful: Hope sospetta di Brooke | Trama 29 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 29 marzo 2023

Paris (Diamond White) confida a Carter (Lawrence Saint-Victor) la propria incertezza su come procedere nei confronti di Zende (Delon De Metz). Taylor (Krista Allen) è reticente: non desidera passare anche la seconda metà della sua vita a piangere su come le cose sarebbero potute andare. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) però, con caparbietà, la sprona a riprendersi Ridge (Thorsten Kaye) e salvarlo da una vita di drammi con le Logan.

Hope (Annika Noelle) sospetta che mamma Brooke (Katherine Kelly Lang) non le abbia raccontato tutto su quanto accaduto l'ultima notte dell'anno: il fatto che Deacon (Sean Kanan) le stia evitando è un indizio che la fa riflettere.